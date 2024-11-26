Кустурица выразил желание получить гражданство России

Эмир Кустурица, режиссер и музыкант из Сербии, рассказал о том, что в ближайшее время собирается получить российское гражданство. Как пишет ТАСС, более того – он уже считает себя русским.

У режиссера, тем временем, сейчас имеется два гражданства – французское и сербское. Ведущая телеканала «Москва-24» поинтересовалась, не хочет ли Кустурица получить третье, на что тот ответил утвердительно.

Также режиссер добавил, что уже считает себя россиянином, а вот для чего ему потребуется паспорт будет понятно тогда, когда тот начнет снимать фильмы в России. Отдельно Кустурица отметил, что Сербия и Россия почему-то мало сотрудничают в культурной сфере.

Ранее Кустурица также говорил о том, что не исключает получение российского паспорта, а также в апреле текущего года с Кустурицей встречался президент России Владимир Путин.