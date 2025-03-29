Мастера газовой службы арестовали по делу о взрыве газа в Махачкале

Ленинский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте сотрудника компании «Газпром газораспределение Махачкала» по делу о взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Сотрудник компании, которая занималась обеспечением квартир газовым оборудованием, занимает должность мастера по эксплуатации технических устройств. Его обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Установлено, что сотрудник, а также другие работники компании, проводили работы по газоснабжению и техническому обслуживанию в поврежденном многоэтажном здании, которые не соответствовали необходимым стандартам безопасности.

О взрыве в многоэтажке в Махачкале стало известно во вторник, 25 марта. После этого в столице Дагестана был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из-за взрыва баллона с газом загорелись квартиры.