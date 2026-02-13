Мэр Сердобска уволилась после скандала с жилищным сертификатом для мигранта-двоеженца

В Сердобске Пензенской области вручение жилищных сертификатов по программе поддержки молодых семей вызвало скандал, после которого в отставку подала мэр города Марина Ермакова, пишет ИА «Регнум».

10 февраля глава города вручила сертификаты двум многодетным семьям и выложила фото с получательницами в соцсетях. На снимках были две женщины с детьми, но без мужчин.

Жители города быстро обратили внимание на публикацию и закидали страницу Ермаковой эмодзи в виде фекалий. При этом люди активно комментировали эту информацию, из-за чего градоначальница даже ограничила эту возможность.

Как позже выяснилось, обе женщины, получившие сертификат, имеют российское гражданство, живут в Сердобске, но родом из Средней Азии. Они родили детей от одного и того же мужчины — 34-летнего уроженца Таджикистана, который тоже давно получил российское гражданство и прописан в регионе. Местные жители неоднократно видели, как он гуляет одновременно с обеими женщинами и детьми.

Местные жители начали возмущаться тем, что коренные россияне годами стоят в очередях на улучшение жилищных условий, а здесь одна семья фактически получила два сертификата, просто потому что браки не зарегистрированы официально.

После такого общественного резонанса, 12 февраля, Ермакова объявила об отставке. Она написала, что решение далось тяжело, но в сложившейся ситуации продолжать работу она не может.

Сейчас прокуратура Сердобского района и Следственный комитет России (СКР) проводят проверку законности выдачи сертификатов.

