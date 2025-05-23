МО РФ опубликовало кадры возвращения мирных граждан из плена на Украине

Министерство обороны России опубликовало видеозапись с возвращением гражданских лиц из плена на Украине. Кадры появились в официальном телеграм-канале оборонного ведомства.

На появившейся записи видно, как люди разных возрастов грузят свое имущество и занимают места в автобусах. При этом бывшие пленники не скрывают эмоции и благодарят за оказанную помощь, а некоторые из них плачут.

В четверг Москва и Украина обменялись военнопленными. В обе стороны вернулись по 270 бойцов и 120 гражданских лиц. Среди россиян были мирные жители Курской области, плененные вэсэушниками. В МО РФ сообщили о том, что освобожденные отправились сперва в Белоруссию, где им окажут необходимую помощь, а позже их отвезут на родину для полноценного медицинского сопровождения.

Ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о грядущем масштабном обмене военнопленными, который должен состояться между Москвой и Киевом.