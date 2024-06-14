На месте смертельного ДТП в Благовещенске образовался стихийный мемориал

Жители Благовещенска несут цветы и игрушки на место трагедии в городе, где автомобиль переехал пешеходов, включая и маленьких детей. Об этом пишет РЕН ТВ.

На улице Василенко ограждение тротуара превращается в стихийный мемориал. Жители скорбят вместе с семьями, потерявших в ДТП близких. Место памяти разрастается: игрушки и цветы дополняют свечами и фотографиями.

Напомним, 14 июня в Благовещенске водитель на скорости снес девять человек, идущих по тротуару. Водитель мог потерять управление из-за алкогольного опьянения: после произошедшего он не осознавал случившееся, сидел в крови и шатался. Жертвами ДТП стали три человека, включая двух детей. Еще шестеро остаются под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что водитель, совершивший наезд на пешеходов, владел машиной всего 22 дня.