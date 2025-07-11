На похоронах Старовойта в Петербурге заметили его девушку с букетом красных роз

Проститься с бывшим министром транспорта России и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом пришла его возлюбленная Полина, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». В руках у девушки заметили огромный букет красных роз.

Старовойт будет похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. В четверг, 10 июля, прощальная церемония состоялась в Москве в Центральной клинической больнице (ЦРБ) № 4 при Управлении делами Президента РФ. Проститься с ним пришли главы различных ведомств, в том числе новый министр транспорта Андрей Никитин.

Стоит отметить, что возлюбленной Старовойта Полины на прощании в Москве не было.

По информации Mash, на похороны чиновника также пришел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что тело Старовойта обнаружили в понедельник, 7 июля, с огнестрельным ранением на парковке в Одинцовском городском округе. Чиновник свел счеты с жизнью. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о его отставке.

Ранее стало известно, что Роман Старовойт оставил в одном из чатов с сотрудниками Министерства транспорта России прощальное сообщение.