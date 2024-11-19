На Западе усомнились в наличии у Украины большого числа дальнобойных ракет

Скорее всего у киевского режима нет большого количества дальнобойных ракет. Такое мнение в соцсети X выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Специалист считает, что число находящихся у Украины ракет мало. При этом Россия в состоянии в ответ ударить по их стартовым площадкам, а также аэродромам.

«Реальные перемены уже на подходе», — считает он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые нанесли удар вглубь России американскими ракетами ATACMS. Всего по Брянской области было выпущено 6 летательных аппаратов, 5 из которых были ликвидированы, а части последнего упали на территории одного из военных объектов.