Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области закончится разгромом вооруженных сил Украины. Как сообщ ил РЕН ТВ, это заявление офицер сделал на совещании, которое прошло под руководством президента Путина.

Во время своего доклада Герасимов уточнил, что противник будет полностью разбит и выброшен за пределы России. С его же слов, украинские боевики остановились и больше не продвигаются вглубь территории России.

Вооруженные силы Украины напали на Курскую область во вторник, 6 августа. Как докладывал начальник Генштаба России, в течение суток российским войскам удалось уничтожить несколько десятков единиц вражеской техники, а также 315 человек личного состава противника.

Ранее сообщалось о том, что за атакой украинцев стоит Вашингтон. Такое мнение выразил военный аналитик Алексей Леонков, который также назвал главную цель США в этой операции.