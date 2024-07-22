Одна из погибших девушек на квесте в Махачкале спасла детей из пожара

Погибшая во время пожара в квест-парке в Махачкале девушка однажды вытащила детей своей старшей сестры из огня. Об этом родственница Фатима рассказала RT .

Погибшая во время экстремального квеста Мадина проходила в реанимации практику. Она могла стать талантливой медсестрой, хотя также стремилась попробовать свои силы в фитнес-сфере.

Сестра жертвы описала свою родственницу как отзывчивую, религиозную девушку, подходящую к ситуациям с «холодной головой». По ее словам, однажды Мадина спокойно и уверенно спасла племянников из пожара.

«Я была в ступоре. Она сразу помогла, сразу взяла детей и вынесла на улицу», — вспоминает Фатима.

Близкие Мадины до сих пор не верят, что такая трагедия случилась с их семьей.

Напомним, 22 июля в Махачкале произошел пожар в квест-парке. Аниматор устроил посетителям, двум семейным парам, экстремальную программу. Он зажег перчатку и бросил ее в сторону девушек, пристегнутых наручниками. Огненный аксессуар угодил в канистру, что вызвало серьезный пожар. Помочь посетительницам не смогли уже даже мужья, а один из них попал в реанимацию с 60% поражением кожи. Обе участницы безумного квеста погибли.

В ситуации разбирается полиция. Молодого аниматора квест-парка задержали после возбуждения уголовного дела.

Стоит отметить, что в России это не первый случай со смертельным исходом, который происходит во время квеста. Об этом недавно напомнили в Госдуме. Депутат Виталий Милонов призвал запретить подобные развлечения еще до того, как в стране разработают и примут новые законы.