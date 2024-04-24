ОНК: врач проверил состояние замминистра обороны Иванова в СИЗО

Тимур Иванов находится в карантинной камере «Лефортово». Врачи уже провели необходимые проверки, в том числе и предварительно оценили моральное состояние чиновника. В скором времени заключенного в изоляторе посетят психологи, которые проверят предпосылки к самоубийству или деструктивному поведению. По словам Дамира Енаева, жалобы у заключенного на условия содержания в СИЗО отсутствуют.

«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — сказал правозащитник.

Тимур Иванов на посту заместителя министра обороны России курировал вопросы по работе военно-строительного комплекса, в том числе и занимался восстановлением разрушенных городов в новых регионах РФ. 23 апреля он участвовал на встрече с коллегами и главой ведомства, а вечером его задержали по подозрению в получении крупной взятки. Точную сумму еще не знают. По некоторым данным, речь не только о принятии денег, но и об услугах внутри ведомства, которыми неправомерно пользовался Иванов будучи на серьезной должности. Однако эту и другую информацию еще не подтвердили: дело расследует СК России.

В деле также есть второй фигурант: Сергей Бородин. Он являлся другом Иванова и дал против него показания. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты собираются обжаловать арест военного чиновника.

Ранее сообщалось, что контрразведчики ФСБ обрабатывали Иванова не один месяц.