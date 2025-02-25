Опубликованы первые кадры с кошкой Мусей, которую в Ялте турист скинул со скалы

Кошку Мусю, которую несколько дней назад турист сбросил со скалы в Ялте, спасли. Ее осмотрел ветеринар. Первые кадры со спасенной любимицей крымчан опубликовала глава города Янина Павленко.

Во вторник, 25 февраля, волонтеры сообщили, что нашли кошку, которая после падения в воду смогла сама выбраться. Животное было напугано и спряталось в скалах. В спасении Муси участвовали сотрудники отряда «КРЫМ-СПАСа».

«Чувствует себя хорошо и по-прежнему доверяет людям! Спасибо волонтерам за их добрые сердца и спасателям, которые сработали четко и оперативно», — написала Павленко.

Ветеринар, осматривая животное, сообщила, что никаких видимых повреждений у Муси нет. Кошку позже осмотрят в клинике.

Три дня назад в соцсети распространился шокирующий ролик, на котором видно, как мужчина сбрасывает Мусю со скалы. Сначала он погладил кошку, а позже совершил этот поступок.

24 февраля сообщалось, что мужчину задержали. Им оказался уроженец Санкт-Петербурга, который состоял на учете в психдиспансере. В отношении него возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.