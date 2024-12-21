«Орет сирена, вонь пиротехникой, МЧС не едет»: очевидцы рассказали подробности взрыва петард на почте в Химках

Случайно оказавшаяся неподалеку от «Почты России» в подмосковных Химках на Московской улице очевидец по имени Анна рассказала в соцсетях подробности происходящего сейчас у здания.

Напомним, вечером в субботу, 21 декабря, произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области. По предварительным данным, в результате салюта никто не пострадал.

По словам женщин, в настоящее время обстановка следующая: до сих пор орет сигнализация, люди стоят в ужасе поблизости, возгорание уже устранили, но очень пахнет пиротехникой. Также стало известно, что виновницей незапланированного салюта стала некая женщина, что пронесла на почту целую коробку пиротехники.

«Мне удалось пообщаться с сотрудником „Почта России“: целую коробку фейерверков принесла какая-то женщина, которая в это время говорила с кем-то по телефону. Слава богу, обошлось без жертв — сотрудники „Почты России“ сами потушили пожар, а женщина сбежала», — поведала очевидец.

Женщина добавила, что отделение почты якобы будет закрыто как минимум до завтрашнего дня. Согласно предоставленной информации, пожарные из МЧС не приехали до сих пор.

Официальной информации по произошедшему пока не поступало.

Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды.