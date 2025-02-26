Отец Фриске назвал Шепелева «шакалом» после откровений о нападении

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отрегировал на интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот признался в нападении из-за сына Платона. Подробности приводит издание Voice.

По словам Копылова, ему уже звонят с разных радиостанций и из разных СМИ, просят комментарии и скидывают открывки того интервью, в котором Шепелев утверждает о вооруженной попытке нападения на него из-за Платона.

В своем ответе журналистам «КП», который приводит Voice, Копылов назвал Шепелева «шакалом» и добавил, что ему совсем не интересно, что тот сказал, так как сам находится в Дубае. Только если эти вопросы не касаются Платона и его жизни, добавил отец Фриске.

Ранее 42-летний телеведущий Дмитрий Шепелев также рассказал о том, почему незадолго до смерти Жанны Фриске уехал на море.