После обстрела ВСУ получил повреждения детский сад в Донецке

После нанесенного вооруженными силами Украины удара по Донецку получил повреждение детский сад, расположенный в Петровском районе города. Об инциденте сообщил на своей телеграм-странице глава населенного пункта.

Мэр Донецка пишет, что из-за обстрела получила повреждения кровля «детского ясли-садика №94», который находится на улице Серафимовича. Территория Донецкой Народной Республики долго находится под обстрелами украинских войск. Так, 9 сентября при ударе беспилотного летательного аппарата по Горловке, травмы получил подросток.

Ранее сообщалось о том, что США направят на помощь Украине еще больше $700 млн. Внушительную сумма будет израсходована на несколько задач и в том числе направлена на разминирование территории страны.