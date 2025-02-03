Последствия взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве показали на видео

Очевидец заснял, как спасатели работают на месте инцидента. В кадр также попали разгромленные и основательно выбитые двери, разбитые стекла и другие повреждения. Видно, как входную группу заволокло дымом и пылью. На месте сохраняется запах гари.

Напомним, взрыв в элитном ЖК случился утром, 3 февраля. По предварительной версии, озвученной Mash, Shot и другими каналами в Telegram, все подстроили: это могло быть покушением на президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он был госпитализирован, впал в кому и позже скончался. Однако его семья пока не подтверждала смерть.

Обозреватели 112 отмечали, что СК начал поиски подозреваемых в возрасте от 35 до 45 лет. Не исключают, что они сняли жилье в этом же доме, чтобы следить за целью. Известно, что в здании строгая охрана, а рядом с Саркисяном проживают многие знаменитости. Среди них Анна Седокова, Дана Борисова и Алла Довлатова. Сам взрыв случился под квартирой известного адвоката Сергея Жорина.