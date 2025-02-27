Премьер Польши резко прокомментировал высказывание Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск критически высказался о заявлении президента США Дональда Трампа касательно Евросоюза. Об этом политик написал в социальной сети X.

По словам Туска, ЕС создали не для того, чтобы кого-то обманывать, а совсем с другими целями.

«Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы», — утверждает польский премьер.

Накануне президент Штатов заявил, что Вашингтон принял решение ввести 25-процентные пошлины на продукцию из ЕС, в том числе автомобили. Кроме того, Трамп сообщил журналистам об изначально неприязненном отношении Евросоюза к США и уточнил, что объединение создали специально для обмана государства Северной Америки.

При этом президент США поддержал идею европейских государств о размещении их «миротворцев» на территории Украины.