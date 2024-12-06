Путин дал поручение по повышению уровня трудоустройства участников СВО

По поручению президента РФ Владимира Путина до 1 марта членам кабинета министров необходимо сделать доклад о разработке плана мероприятий, необходимых для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поставленной задачи были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева. До этого президент России Владимир Путин ввел KPI для губернаторов. В списке 21 пункт, а один из них включает в себя медицинскую реабилитацию, переобучение и трудоустройство участников СВО.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге находившийся под следствием экс-руководитель Василеостровского района пописал контракт с МО РФ и отправился на специальную военную операцию. По этой причине, рассматриваемое уголовное дело было приостановлено.