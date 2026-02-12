Раненную при стрельбе в Анапе заведующую библиотекой доставляют в Краснодар санавиацией

Спустя сутки после трагедии в индустриальном техникуме Анапы появляются новые подробности. Как пишет телеграм-канал SHOT, спасатели и медики продолжают борьбу за жизнь пострадавших.

Отмечается, что спецбортом санитарной авиации в Краснодар доставляют 44-летнюю заведующую библиотекой. Ее состояние остается тяжелым. Женщина получила ранения во время нападения 17-летнего подростка.

Кроме того, 12 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего деда нападавшего. Он обвиняется в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Именно из его охотничьего ружья ТОЗ-34ЕР 12-го калибра внук открыл стрельбу в здании техникума и смертельно ранил охранника. Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

Кроме того, появился и третий фигурант дела. Оперативники задержали 18-летнего одногруппника стрелка. Следствие установило, что еще в ноябре 2025 года молодой человек знал о готовящемся нападении. Однако вместо того, чтобы остановить товарища или сообщить об этом взрослым, он, напротив, всячески подстрекал его к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что стрелок из Анапы за два дня до трагедии выложил фото ранее нападавших на учебные заведения.