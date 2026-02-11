Стрелок из Анапы за два дня до трагедии публиковал фото ранее нападавших на учебные заведения

Подросток, устроивший стрельбу в колледже, где сам и обучался, готовился к нападению, выяснил телеграм-канал «База». За два дня до трагедии студент опубликовал в своих соцсетях фотографии ранее стрелявших в школах и учебных заведениях людей.

В среду, 11 февраля, 17-летний студент ворвался в колледж и сделал как минимум шесть выстрелов. Как позже сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате инцидента погиб охранник учреждения — он первым принял удар на себя и получил смертельные ранения.

В Сети появились фотографии стрелка. Он был одет во все черное и при себе имел охотничье двуствольное ружье 12-го калибра, а также патроны. Предварительно, оружие подросток украл у родственников.

На месте инцидента продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек задержан. Причины нападения подростка на колледж выясняются.

Ранее в Сети появилась фотография оружия, с которым анапский стрелок напал на колледж.