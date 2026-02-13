В Сердобске мигранты получили квартиры раньше коренной жительницы с пятью детьми

В Сердобске Пензенской области продолжают всплывать новые подробности скандала вокруг распределения жилищных сертификатов. Как выяснило ИА «Регнум», местная жительница, мать пятерых детей, не получила положенную помощь, в то время как документы на улучшение жилищных условий выдали приезжим.

Ситуация вызвала такой резонанс, что глава города Марина Ермакова написала заявление об увольнении, а Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о халатности.

История Олеси, коренной жительницы Сердобска, длится уже три года. Когда она впервые обратилась в администрацию, семья с четырьмя детьми ютилась в квартире площадью всего 40 кв метров. Вскоре должен был родиться пятый ребенок. Но чиновники ответили отказом. Формальная причина — превышение нормы жилплощади на несколько квадратных метров.

В итоге Олеся с мужем решили не ждать милости и строить дом самостоятельно на своем участке. Но обида осталась. Особенно горько стало, когда по городу поползли слухи о том, что приезжие семьи получают сертификаты без очереди и лишних вопросов.

Накануне журналисты выяснили любопытные подробности. Две женщины, получившие жилищные сертификаты из рук Ермаковой, оказались женами одного и того же мужчины из Таджикистана.

