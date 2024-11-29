Решением суда заочно арестовали организатора хищения имущественных комплексов у МО РФ

По решению суда заочно был арестован организатор хищения имущественных комплексов у МО РФ Сергей Овчинников, ранее объявленный в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.

Следователи сумели найти имущество, которое незаконно перешло в собственность обвиняемых в преступлении. Его общая стоимость была оценена более чем в 1,4 млрд руб. На все объекты наложен арест.

Еще в октябре Овчинникова обвиняли в краже у МО РФ недвижимости на 244 млн руб., а в начале ноября сообщалось об аресте активов его и других фигурантов на 700 млн руб.