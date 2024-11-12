Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента

В течение девяти месяцев года экономика России увеличилась больше, чем на 4%. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

«Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП России значительно, в ряде случаев — в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил четыре процента», — заявил руководитель.

Он также добавил, что в некоторых странах Европы экономические показатели замедлились или вовсе перестали расти. В своей речи премьер призвал преобразить отечественную экономику в связи с возможностями, которые открываются благодаря происходящим в мире глобальным изменениям.

«Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран «Семерки», укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе», — сказал Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о том, что по итогам года ВВП России прибавит 3,9%. А в Германии заявили, что экономику нашей страны ожидает крупнейший успех, благодаря которому она станет одним из мировых лидеров. При этом компанию России составят государства, лидеры которых приезжали в Казань на XVI саммит БРИКС.