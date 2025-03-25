Руководитель делегации Украины на переговорах со Штатами в Эр-Рияде министр обороны Рустем Умеров сказал, что участники диалога не прекращают трудиться над главной целью проходящей встречи. Об этом представитель украинской стороны написал в социальной сети Facebook*.

«Все стороны продолжают работать над достижением устойчивого и прочного мира», — написал Умеров в социальной сети.

Ранее стало известно о том, что перед началом встречи в Эр-Рияде российской и американской сторон из отеля, где затем состоялся диалог, местная служба безопасности попросила уйти всех сотрудников средств массовой информации. При этом, когда встреча подошла к концу, представители киевского режима остались в городе в ожидании итогов переговоров между Москвой и Киевом.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.