Сенатор Савельев имел в Англии особняк на 500 квадратных метров

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании особняк площадью в 489 квадратных метров, который находится на территории Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Уточняется, что жилым строением пользовался сенатор, его жена, а также трое детей с 2016 года. По данным на 2020 год, заграничный объект недвижимости оставался у семьи.

Как стало известно ранее, в отношении Дмитрия Савельева было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Следователи сходятся во мнении, что в августе минувшего года фигурант уговорил знакомого расправиться с коммерсантом, с которым сенатор вступил в конфликт.

Ранее сообщалось о том, что в Государственную думу был внесен законопроект, который предусматривает дальнейшее преследование преступников, пытающихся скрыться от правосудия за пределами России.