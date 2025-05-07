Си Цзиньпин запланировал подробно поговорить с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о том, что во время визита в Москву хочет провести подробный диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа».

Уточняется, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а еще главные международные и региональные проблемы, которые находятся в зоне взаимного интереса сопредельных государств.

Китайский лидер прилетел в Москву 7 мая, где, вероятно, будет находиться до 10 мая. Си Цзиньпин посетит парад Победы, а также примет участие в других мероприятиях, посвященных 80-й годовщине разгрома фашистов.

Ранее стало известно о том, что 9 мая по Красной площади пройдут китайские военные.