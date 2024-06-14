СК возбудил уголовное дело после возгорания автомобиля замкома воинской части

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, после возгорания автомобиля, внутри которого был первый заместитель командира воинской части Вадим Собесский. Об этом в своем официальном канале сообщает СК РФ по региону .

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, которые выясняют причину инцидента. Информация о том, пострадал в результате инцидента офицер или нет, сотрудниками ведомства не приводится.

Ранее мы писали о трагедии, случившейся в Благовещенске. Сильно пьяный мужчина на иномарке потерял управление и сбил людей, которые в это время шли по тротуару. В результате происшествия погибли три человека, а еще несколько пешеходов находятся в очень тяжелом состоянии. По факту ДТП СК возбудил уголовное дело, а чуть позже стало известно о сильном алкогольном опьянении автомобилиста.