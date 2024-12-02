Спецназ разогнал участников акции оппозиции у парламента Грузии

Сторонников оппозиции в Тбилиси, которые проводили акцию протеста перед зданием грузинского парламента, разогнал спецназ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные своего корреспондента.

По данным издания, перед зданием парламента Грузии сторонники оппозиции начали проводить акцию протеста – это началось 28 ноября. Причиной такой протестной акции стало решение грузинского премьера приостановить переговоры о членстве страны в ЕС до 2028 года. Протестующие требовали проведения досрочных выборов в стране.

На митинг вышли сторонники оппозиции, которые стали забрасывать здание парламента бутылками и камнями, а в ночь на 1 декабря там был пожар. В итоге вечером в понедельник стало известно о разгоне митингующих, которые рассеялись по соседним улицам.

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