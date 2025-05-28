Стал известен мотив посетителя московского зоопарка, пытавшегося отравить животных

Мужчина, пытавшийся отравить животных в московском зоопарке, заявил, что «хотел привести их в чувства». Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

Ранее сотрудники уголовного розыска Пресненского отделения МВД России задержали 43-летнего жителя Москвы, который подозревается в совершении противоправных действий на территории столичного зоопарка, расположенного на Большой Грузинской улице.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором задержанный гражданин пытался перебросить через ограждение вольеров в зоопарке таблетки с неизвестным содержимым. Отравленными рисковали оказаться рыси и леопарды.

Как отметила Волк, предварительно, мужчина пытался накормить диких кошек таблетками с экстрактом валерианы. Правоохранители изъяли у него упаковку таблеток, которую отправят на исследование.

Как сообщили в МВД, по результатам расследования в отношении задержанного будет принято процессуальное решение.

Ранее жильцы дома в Москве пожаловались на «хоспис» для животных, который в своей квартире устроила местная жительница.