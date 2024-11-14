Стало известно о планах ЕС принять санкции против танкеров с нефтью России

Европейские власти собираются до конца 2024 года согласовать новые ограничения в отношении России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои собственные источники.

По данным журналистов, Евросоюз работает над новыми санкциями против танкеров с российской нефтью – на Западе их называют теневым флотом России. Фактически, новые рестрикции коснутся физических лиц, которые задействованы в реализации углеводородов.

Также, рассказывают журналисты, в Евросоюзе работают и над расширением пакета санкций, которые могут затронуть торговую сферу.

Несколько дней назад в ЕС уже заявили, что готовят 15-й пакет антироссийских санкций, а в России это решение назвали как исключающее нормализацию отношений.