Стало известно о трех задержанных сотрудниках редакции URA.RU в Екатеринбурге

Утром, 5 июня, силовики нагрянули в офис издания для проведения обысков. Изначально источники сообщали, что визит правоохранителей связан с финансированием редакции в 2020 году — утверждалось, что некоторые средства были получены от организации, признанной иностранным агентом в 2021 году.

Позже команда URA.RU сделала официальное заявление, в котором подтверждается факт проведения обысков как в редакции, так и в квартирах некоторых журналистов. Также издание опровергло данные о финансировании в 2020 году.

Как отмечает Baza, всего задержаны три сотрудника URA.RU — редактор Денис Аллаяров и журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская. Также сообщается, что против главного редактора издания Дианы Козловой применили силу.

По данным источников, следователи проявляют интерес к источникам информации сотрудников URA.RU, касающимся криминальной ситуации в Свердловской области. Предварительно, показания по делу дал экс-сотрудник МВД, задержанный в марте.

URA.RU в новом заявлении, сделанном в телеграм-канале, сообщило, что в рамках расследования дела была приостановлена работа всей редакции, сотрудники которой трудятся в восьми регионах РФ.

Также представители издания уточнили, что к Аллаярову не пустили адвоката, несмотря на его просьбу.

Ранее сообщалось, что в Калиниграде арестовали группировку, которая вымогала деньги у бойцов специальной военной операции (СВО).