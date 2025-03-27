Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Басова по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего генерального директора российской сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро» Максима Басова до 25 мая 2025 года, сообщило РИА Новости.

В четверг, 27 марта, также был арестован основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович. Его и Басова обвиняют в особо крупном мошенничестве. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По информации «Интерфакса», фигуранты обвиняются в хищениях на сумму около 1 млрд руб. Свою вину Мошкович и Басов не признают.

Последний — указал на судебном процессе на то, что у него на иждивении находятся жена, дочь и родители. Защита экс-гендиректора компании настаивала на применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следователь выступил против доводов защиты, а также сослался на гражданство подсудимого — у него есть паспорт гражданина Гренады. Судья также обозначила факт проживания сына Басова за границей — в Великобритании. Суд отметил, что молодой человек, находящийся в другой стране, имеет связи с государственными органами.

Как пишет РБК со ссылкой на адвоката Руслана Кожуру, обвинение утверждает, что Мошкович и Басов заставили бывшего совладельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% уставного капитала компании в обмен на обещанные инвестиции и выполнение обязательств.

Он отметил, что следственные органы не разъяснили, в чем именно заключался обман со стороны подсудимых. Кожура подчеркнул, что в контракте купли-продажи указано, что Буров получил денежные средства за свой актив.

Ранее сообщалось, суд вынес приговор главе совета директоров «СДС-уголь» Михаилу Федяеву за трагедию на шахте «Листвяжная».