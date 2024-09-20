Суд арестовал седьмого участника смертельной потасовки возле офиса Wildberries

Решением Тверского суда Москвы на 15 суток за неповиновение полиции был арестован мужчина, замешанный в стрельбе возле офиса Wildberries. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа государственной власти.

Уточняется, что речь идет о фигуранте по фамилии Чапанов. Также по сведениям информационного агентства, в Басманном суде в закрытом формате рассматривают вопрос об аресте новых обвиняемых громкого уголовного дела. Такое решение было принято по просьбе следователя, который мотивировал свое ходатайство обеспечением безопасности участников процесса, а также тайной следствия. В частности, речь идет о возможном аресте Умара Чичаева и Мансура Исаева.

В настоящее время следователи просят поместить под арест более 20 участников конфликта. Материалы на данных людей уже находятся в суде. При этом ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет. Накануне по решению суда шесть обвиняемых были арестованы до 18 ноября, а всего стражи порядка задержали и допросили 27 человек.

Инцидент случился возле офиса Wildberries в среду, 18 сентября. В результате конфликта, который сопровождался стрельбой, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Два участника потасовки скончались от полученных травм.

Ранее сообщалось о том, по какой причине Владислава Бакальчука не смогут лишить родительских прав.