Сын Милонова и ударивший его одноклассник отправились на военный полигон

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов рассказал, что его сын отправился на военный полигон вместе с одноклассником, который ударил мальчика, передает РИА Новости.

В ноябре 12-летнего сына Милонова ударил одноклассник, в результате чего у ребенка была сломана скула. Инцидент произошел в одной из школ Санкт-Петербурга.

Позже депутат сообщил, что его сын не может «спокойно подраться», но подчеркнул, что любые конфликты должны заканчиваться миром.

«Уже помирились, на полигон они сейчас едут, но сын записался в две секции бокса… Мне сразу куча моих знакомых написали: мы берем Николая», – сказал Милонов.

Сам Милонов заявлял, что на его сына набросился школьный хулиган. Депутат тогда пообещал отправить детей на военный полигон, чтобы они посмотрели и оценили, как работают военные. Он также отмечал, что эта поездка будет полезна детям, поскольку на полигоне раскрываются товарищеские качества.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин получит доклад об избиении школьника в Улан-Удэ.