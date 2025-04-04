Трамп резко высказался о введении Китаем ответных пошлин

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны Китая ответных пошлин заявил, что азиатская страна выбрала неверную тактику и слишком сильно разволновалась. Об этом глава США написал в социальной сети Truth Social.

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — выразил свою мысль Трамп.

По инициативе президента Штатов на товары из Китая были введены дополнительные пошлины, которые вместе с действовавшим тарифом достигли 54%. Власти Поднебесной пошли на ответные меры и приняли решение установить тариф в 34% на всю продукцию, которая будет привезена с территории Соединенных Штатов. Нововведение начнет действовать с 10 апреля.