У погибшего при сходе вагонов в Коми вахтовика остались трое детей

При крушении пассажирского поезда в Республики Коми погиб 34-летний мужчина, сотрудник «Салехардэнерго» из ЯНАО. У него осталась жена и трое детей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как стало известно, мужчина возвращался с вахты домой на Кубань, но попал в ЧП со сходом вагонов. Он получил смертельные травмы. Отмечается, что мужчина был женат и воспитывал с возлюбленной троих детей. Самому младшему три года, еще двоим по 10 и 13 лет. Последний раз жена вахтовика общалась с ним по телефону вечером, а на утро ей сообщили трагические новости.

Напомним, 26 июня под Интой девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Рейс следовал по направлению из Воркуты в Новороссийск. Минздрав сообщал о 40 пострадавших. Десять из них остаются в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что медики не сразу смогли подобраться к перевернутому ж\д составу.