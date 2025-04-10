У ректора ПсковГУ изъяли драгоценности и брендовые вещи на фоне дела о хищении 10 млн руб.

Полиция Пскова опубликовала фото ювелирных украшений и брендовой одежды, изъятых у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, арестованной по делу о хищении 10 млн руб. через фиктивного сотрудника вуза. Об этом пишет РИА Новости.

Показная роскошь ректора Псковского государственного университета стала достоянием общественности на фоне громкого уголовного дела. Пресс-служба УМВД по Псковской области обнародовала фотографии части личных вещей Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. На снимках — ювелирные украшения, элитные наручные часы, кожаные сумки премиальных брендов и норковая шуба.

Как установило следствие, в период с 2020 по 2021 год Ильина фиктивно устроила на должность доцента своего знакомого. Формально он числился в штате университета, но на работу не выходил. Несмотря на это, в течение нескольких лет на его имя начислялась заработная плата и иные выплаты — общая сумма составила более 10 млн руб. Более трети из этих средств, по версии следствия, поступили на банковскую карту, находившуюся в распоряжении самой Ильиной.

Теперь суд принял решение об аресте ректора. Дело получило широкий общественный резонанс не только из-за суммы ущерба, но и из-за образа жизни подозреваемой. Среди изъятых предметов — серьги с ценником в 414,9 тыс руб. и сумки, внешне похожие на изделия известных итальянских домов моды. Уголовное производство ведется по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что в 2020 году Наталья Ильина задекларировала 15 млн руб. Кроме того, суд на два месяца отправил женщину под арест.

