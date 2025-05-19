Ушаков заявил о том, что Путин и Трамп хотят встретиться

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывают взаимный интерес к совместной встрече, которая должна принести результат. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, сложилось «четкое впечатление», что лидеры мировых держав заинтересованы в организации диалога подобного рода.

«Также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной», — заявил помощник российского лидера, общаясь с журналистами.

Ранее о состоявшемся телефонном разговоре высказались и Путин, и Трамп. В частности, российский лидер поддержал идею остановки военной конфронтации на Украине, а глава Штатов охарактеризовал прошедший разговор словосочетанием «очень хороший».