Ушаков заявил о том, что Путин и Трамп хотят встретиться
Ушаков: Путин и Трамп заинтересованы во встрече, которая станет результативной
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Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывают взаимный интерес к совместной встрече, которая должна принести результат. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, сложилось «четкое впечатление», что лидеры мировых держав заинтересованы в организации диалога подобного рода.
«Также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной», — заявил помощник российского лидера, общаясь с журналистами.
Ранее о состоявшемся телефонном разговоре высказались и Путин, и Трамп. В частности, российский лидер поддержал идею остановки военной конфронтации на Украине, а глава Штатов охарактеризовал прошедший разговор словосочетанием «очень хороший».