Мужчина погиб в селе Бессоновка Белгородской области после атаки вооруженных сил Украины. Об этом на своей личной странице сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как написал глава региона, ВСУ обстреляли населенный пункт, а мужчина ушел из жизни до приезда бригады медиков. Ранее Гладков писал, что по Бессоновке нанесли удар из реактивной системы залпового огня. Состоящие в самообороне бойцы привезли еще одного раненого в крайне тяжелом состоянии в местную больницу.

Ранее сообщалось о том, что вооруженные силы России с помощью дрона ликвидировали группу украинских военных, прятавшихся в лесополосе в Курской области. Противник был ликвидирован без прямого контакта с нашими войсками. Сначала украинцев выследили с помощью беспилотного летательного аппарата, с которого затем были сброшены снаряды. В четверг также приводилась информация, что с начала вторжения на территорию России удалось ликвидировать свыше 600 ВСУшников.