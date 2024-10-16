В Германии оценили значение захвата танка Leopard 2A6 в зоне СВО
Defense News: специалисты РФ могут «что-то выяснить» в ходе изучения Leopard 2A6
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Франко-германский консорциум KNDS, производящий танки Leopard, не волнуется из-за захвата на специальной военной операции тяжелой техники серии 2A6 и изучения ее в РФ. Об этом представитель структуры заявил в разговоре с Defense News.
По мнению спикера, скопировать технику будет сложно, а Россия, вероятно, уже обладает основной частью сведений о бронированной боевой машине.
С его же слов, отсутствует понятие «экспортная версия», а заказы на Leopard принимают с учетом конкретных предпочтений покупателей. При этом собеседник допустил, что россияне могут «что-то выяснить», однако конкретики решил избежать.
Информация о захвате немецкого танка появилась в конце апреле текущего года. Тогда же ирландский журналист сообщил об отправке трофейной техники в Москву.