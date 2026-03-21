В Госдуме дадут оценку высказыванию депутата Самокиша о смерти Чака Норриса

Депутат Государственной думы РФ Владимир Самокиш опубликовал в своем телеграм-канале скандальный пост, посвященный смерти голливудского актера Чака Норриса. Подписчики парламентария сочли публикацию оскорбительной и неуважительной. Когда люди указали на это, Самокиш ответил им нецензурными высказываниями, а позже и вовсе удалил нецензурный пост.

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов в интервью «Газете.Ru» заявил, что комиссия сможет рассмотреть поведение Самокиша только при наличии официальной жалобы.

По словам Нилова, комиссия действует строго в рамках регламента. В ее полномочиях — предложить депутату принести извинения или опровергнуть свои слова, однако набор возможных мер воздействия ограничен. Комиссия запрашивает у депутата пояснения, а затем выносит вопрос на обсуждение.

«Мне неизвестно, были ли какие-то жалобы уже или не были. Вся информация, которая есть, пока только в средствах массовой информации. Если будет заявление и если этот вопрос будет включен в повестку заседания комиссии, то тогда комиссия будет обсуждать», — сказал Нилов.

Накануне стало известно, что редакция телеграм-канала «Осторожно Media» направила официальный запрос председателю комиссии по этике Валентине Терешковой с просьбой дать оценку действиям Самокиша.

Это не первый эпизод, когда Самокиш оказывается в центре скандала. Ранее депутат нецензурно высказался о конкурсе «Молодежная столица России», чем вызвал критику общественности.

