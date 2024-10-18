В МИД прокомментировали информацию о ядерном оружии Украины
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Украине не удастся создать собственное ядерное оружие. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров выразил на состоявшейся в Стамбуле пресс-конференции.
«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — заявил дипломат, давая оценку заявлению киевского режима о возможности появления в собственном арсенале ядерного оружия.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разведывательные структуры западных стран изучают ядерный потенциал Украины после громкого заявления представителей киевского режима о возможной работе над подобным вооружением. А по мнению эксперта Владимира Рогова, появление этого разрушительного оружия может угрожать всей Европе.