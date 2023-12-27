В Санкт-Петербурге могут отменить праздничные салюты

«У нас Год семьи объявлен… и празднование Нового года трансформируется… в семейный праздник… Мы сейчас корректируем планы, которые у нас существуют и именно превращаем (уличные гуляния – ред.) в такой спокойный хороший праздник… с большим количеством развлечений, которые направлены на создание новогоднего настроения, в первую очередь, у детей», – сказал глава Санкт-Петербурга.

Он отметил, что с учетом пересмотра празднования Нового года, запуск салютов остается под вопросом. Пиотровский отметил, что программа не будет менее праздничная, но она будет сфокусирована под выполнение поставленных задач.

Ранее Федор Болтин – председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщил, что в городе в новогоднюю ночь будут проходить праздничные гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте. Он отметил, что в городе будет организована концертная программа, а салюты будут запускать с пляжа Петропавловской крепости. Салют начнется в 3 часа ночи.

Ранее о том, что в Крыму не будут проходить новогодние гуляние сообщил глава республики Сергей Аксенов. От проведения праздничных салютов отказались власти Новороссийска и Сочи. Главы эти городов заявили, что средства, выделенные на фейерверки, будут направлены на помощь бойцами специальной военной операции, а также их семьям.

Традиционно Новый год наступает в ночь на 1 января. 31 декабря россияне готовятся к празднованию, накрывая на стол и ожидая ежегодного обращения президента, которое завершается боем курантов.