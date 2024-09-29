В сеть выложен момент попадания дрона ВСУ в жилой дом в Курске рядом с администрацией

Тем не менее несколько вражеских дронов угодили в жилые объекты. В частности, это произошло в Воронеже, а также в Курске. В сети очевидцы постят видео, как украинский дрон врезался в многоэтажку на Красной площади в центре Курска, где буквально метрах в 100 метрах расположено здание администрации.

Ранее сообщалось , что минувшей ночью ВСУ массово атаковали беспилотниками сразу регионов России. Всего силами ПВО было выявлено и ликвидировано 125 БПЛА.

На кадрах видно, как беспилотник таранит стену дома. В результате попадания БПЛА были повреждены несколько квартир. Кроме того, взрывной волной перебило трубы водоснабжения.

Также видно, что в результате атаки ВСУ повреждена находящаяся неподалеку автобусная остановка. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

В настоящее время дом на предмет объёма повреждений обследует спецкомиссия. Жильцам пообещали оказать в короткие сроки всю необходимую помощь.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий сообщил, что командование ВСУ на днях покинуло город Купянск. Сейчас в городе размещены только подразделения прикрытия. Также стало известно, что ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.