В Стамбуле состоялись переговоры Москвы и Вашингтона

В Стамбуле подошли к концу переговоры России и Соединенных Штатов, а американские дипломаты покинули российское генконсульство. Об этом сообщил сотрудник РИА Новости с места событий.

Уточняется, что консультации продолжались на протяжении практически шести часов, но был обеденный перерыв. Встреча стартовала в 10:00 по московскому времени. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, а американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Другими участники переговоров были члены внешнеполитических ведомств стран.

По словам источника информационного агентства, который обладает информацией о ходе переговоров, после завершения встречи делегаций никаких заявлений ждать не стоит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что диалог исключительно велся о нормализации дипломатических отношений двух государств, а тема урегулирования конфронтации на Украине не поднималась.

Перед началом переговоров Дарчиев заявил, что на них будут обсуждаться варианты преодоление «негативных последствий», которые остались после экс-президента США Джо Байдена. Встреча ожидаемо вызвала среди представителей СМИ большой интерес, однако обе стороны отказались давать журналистам какие-либо комментарии.