В ЦБ назвали изменение ставки на один пункт минимально возможным шагом

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал о том, от чего зависит изменение ключевой ставки. По его словам, основную роль в этом играет ее размер, и поэтому на данный момент самым возможным вариантом остается изменение на 1 процентный пункт.

Об этом в четверг, 7 ноября, пишет «Интерфакс». По словам Тремасова, изменение ставки не рассматривается менее, чем на один процентный пункт – именно он является минимально возможным шагом.

Тремасов напомнил и времена коронавируса: тогда стандартным шагом было сразу 25 базисных пунктов, а ключевая ставка составляла 4,25%. Ранее сообщалось о том, что ЦБ в октябре рассматривал возможности повышения ключевой ставки до 20, 21 или 22%. Также в четверг появилась информация о том, что Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки уже в декабре.