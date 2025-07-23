В URA.RU заявили о попытке следователя надавить на журналиста Аллаярова

Главный редактор URA.RU Диана Козлова заявила о давлении на журналистов издания. По ее словам, следователь и сотрудник ФСБ якобы требовали от свердловского редактора Дениса Аллаярова отказаться от права на адвокатскую защиту, а также признать вину по предъявленным обвинениям, с которыми в редакции не согласны.

По словам Дианы Козловой, на журналиста свердловской редакции оказывают давление, настойчиво предлагают сделку со следствием, а также намекают на вероятность новых обвинений по статье УК РФ о госизмене, по которой ему может грозить уже 10 лет лишения свободы.

«Уже несколько дней мы разбираемся с беспрецедентным событием — к Денису пришла следователь и еще один человек, представившийся сотрудником ФСБ. Вместе они требовали от него отказаться от своих адвокатов, признать вину по иным преступлениям, оговорить других сотрудников агентства и пойти на сделку со следствием», — заявила Козлова.

Как отмечает URA.RU, право выбрать юридического защитника — это конституционное право каждого гражданина. Навязывание государственного адвоката в редакции считают неправомерным.

Сам Аллаяров находится в СИЗО более месяца по делу о даче взятки бывшему должностному лицу в полиции. В его деле, как пишет уральское агентство, фигурирует лишь один эпизод — получение информации о криминальных происшествиях от родственника. Обыски в редакции и дома у сотрудников не подтвердили вину журналиста. Следствие настаивает на версии обвинения.

Редакция URA.RU настаивает на невиновности своих сотрудников и считает уголовное преследование попыткой оказать давление на независимую журналистику.

Напомним, 23 июля в СМИ сообщили, что по тому же делу был задержан региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев. К нему тоже якобы не пускали адвокатов. Позже правоохранительные органы опровергли эту информацию в беседе с РИА Новости, назвав журналиста свидетелем по делу, а не фигурантом.

Ранее адвокат предположил, почему силовики врываются с обысками в офисы российских изданий, таких как URA.RU и Baza.