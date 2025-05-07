В Ватикане начались выборы папы римского

В Сикстинской капелле в Ватикане начались тайные выборы нового папы римского. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

В голосовании участвуют 133 кардинала до 80 лет. Перед началом конклава кардиналы дали обязательную клятву о неразглашении деталей и соблюдении секретности.

В капелле также полностью отключена связь — сотовые телефоны и прочие средства коммуникации запрещены к использованию.

Утром 7 мая в соборе Святого Петра прошла торжественная месса, посвященная успеху конклава. Декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре подчеркнул необходимость избрания лидера Ватикана, который сможет стать надежным пастырем и диалоговым мостом в условиях глобальных кризисов.

По имеющимся данным, рост числа католиков за период понтификата Франциска вырос с 1,25 до 1,39 млрд, при этом значительный прирост наблюдается в Азии и Африке. В Европе же наблюдается кризис религиозной веры, отмечают эксперты.

Из 133 кардиналов большую часть составляют европеоцентрики — 52 человека. Среди них есть итальянские претенденты, такие как Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи. Также среди кандидатов африканец и азиат.

Последним итальянцем папой римским был Альбино Лучани (Блаженный Иоанн Павел I), который был главой Римско-католической церкви 33 дня. Последний глава Ватикана — аргентинец Хорхе Марио Бергольо, скончался 21 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Ватикане аннулировали два символа папы римского.