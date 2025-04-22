В Ватикане опечатали апостольские апартаменты и резиденцию папы Франциска

В Ватикане опечатали апостольские апартаменты и личную резиденцию папы римского Франциска, расположенную на втором этаже гостиницы «Святая Марфа», сообщил портал Vatican News.

Это произошло по инициативе кардинала-камерленго Кевина Фаррелла при участии других высокопоставленных кардиналов, включая государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина.

21 апреля Ватикан официально сообщил о кончине папы Франциска. Ему было 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт.

В столице Италии в связи с утратой были приспущены флаги в знак траура. Напомним, что незадолго до своей смерти, накануне Пасхи, папа Франциск появился на балконе базилики Святого Петра, чтобы поприветствовать тысячи верующих. Тогда он появился на инвалидной коляске.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиций. Также известно, что попрощаться с папой приедут президент США Дональд Трамп и его жена Мелания.

Президент РФ Владимир Путин не планирует приезжать на похороны Франциска, однако выразил накануне соболезнования в связи с его смертью.