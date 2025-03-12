Вэнс сообщил о встрече России и Штатов в ближайшие дни

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в среду о том, что представители российской и американской сторон готовятся к предстоящим диалогам.

«У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней», — сказал Вэнс, выступая перед сотрудниками СМИ в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава Киевского режима Владимир Зеленский переменил свою позицию и теперь захотел мира, хотя до этого не показывал предрасположенности к подобному сценарию. Также лидер Штатов сообщил, что посланники американской стороны уже отправились в Россию, где будут обсуждать договоренность о завершении продолжающегося на Украине противостояния. При этом он анонсировал неприятные последствия для РФ, если высказанное предложение отвергнут.