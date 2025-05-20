Вице-президент Венесуэлы выступал на радио в майке российской футбольной сборной

Вице-президент Венесуэлы Фредди Ньяньес, отвечающий за вопросы коммуникации, культуры и туризма, в игровой майке сборной России по футболу пришел на эфир местного VTV Radio. Соответствующие изображения чиновник опубликовал в своем телеграм-канале.

Ньяньес в качестве предмета одежды выбрал футболку традиционного красного цвета. Кстати, политик был одним из членов венесуэльской делегации, которая в мае 2025 года вместе с главой страны Николасом Мадуро посещала Россию.

Ранее стало известно о том, что Венесуэле практически невозможно разменять рубли на местную валюту. При этом с проблемами можно столкнуться как в обменных пунктах, так и крупных банках.